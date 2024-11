Barça viser sin signatur i Barcelona-derbyet

HQ

I en ligahelg preget av tragedien i Valencia (et minutts stillhet før hver kamp), kom Barcelona i ledelsen etter 3-1-seier mot byrivalene Espanyol, Barcelona-derbyet.

Kampen ble avgjort tidlig: tre mål i første omgang, to av dem av Dani Olmo, som kom til Barcelona fra Leipzig i fjor sommer, varm fra å vinne UEFA Euro 2024. De to første målene ble assistert av to av Barcelonas unge løfter, Lamine Yamal og Marc Casadó. Det andre målet ble scoret av Raphinha.

Deretter gikk Espanyol på offensiven og scoret to mål som ble annullert av VAR på grunn av offside. Den defensive taktikken som fungerte mesterlig mot Real Madrid i El Clásico, var også til stede her.

I det 63. minutt reduserte Javi Puado avstanden med ligalederne. Barça gikk i defensivt modus, og det fungerte, og utvider den abismalske derbyrekorden: Espanyol har tapt seks av de syv siste kampene mot Barcelona i LaLiga.

Barcelona ligger nå ni poeng foran Real Madrid i ligaen, men Madrid kunne ikke spille helgens kamp mot Valencia, som ble utsatt til en ennå ukjent dato, på grunn av tragedien.