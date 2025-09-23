Barças Gavi pådrar seg en kneskade og blir fire-fem måneder ute av spill

HQ

Dårlige nyheter for FC Barcelona-spilleren Gavi, den 21 år gamle midtbanespilleren som er en del av den nye generasjonen av hjemmedyrkede talenter, som blir satt på sidelinjen i fire-fem måneder etter det som i utgangspunktet virket som en ubetydelig operasjon.

Pablo Páez Gavira "Gavi" har gjennomgått en artroskopi for å løse en medial meniskskade, som ble sydd for å bevare menisken. Han vil være restituert i 4-5 måneder, opplyser klubben.

Ifølge Mundo Deportivo viste det seg at det som var forventet å være en enkel prosedyre med fire eller fem ukers restitusjonstid, var mye mer alvorlig enn forventet. Han pådro seg en korsbåndskade allerede i november 2023 og tilbrakte nesten et år på sidelinjen. Han fikk smerter under trening i august i fjor og ble operert i dag, med en forventet rekonvalesens på 4-5 uker... som ble til 4-5 måneder.