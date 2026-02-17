Barças Raphinha sier at "reglene er forskjellige når de er i din favør eller mot deg"

HQ

Barça-spissen Raphinha har skrevet at reglene "er forskjellige når de er i din favør eller mot deg" etter mandagens tap mot Girona i LaLiga, 2-1, som hadde en stor kontrovers da en foul på Jules Koundé ikke ble avblåst av dommeren og VAR ikke grep inn, noe som ville ha ført til at Gironas mål ble underkjent.

"Vel, vi har mange ting å forbedre, men ikke bare oss. Det er veldig komplisert når reglene er forskjellige, enten de er i din favør eller mot deg, men hvis vi må spille mot alle for å vinne, så får det være sånn... Vi skal gjøre det. Visca el Barça sempre"

Barcelona-manager Hansi Flick sa på pressekonferansen etter kampen at han ikke ønsket å finne noen unnskyldninger, og at de spilte dårlig, men antydet at alle var enige om at Echeverri, Girona-spilleren, faktisk begikk en frispark på Koundé. "Dere så det alle sammen, det er ikke nødvendig å si mer".

Tapet, det andre på rad for Barcelona i alle turneringer, førte til at de mistet ledelsen i LaLiga til Real Madrid med to poeng. Barcelonas neste kamp i La Liga er mot Levante søndag kl. 16.15, mens Real Madrid møter Osasuna som gjest lørdag kl. 18.30.