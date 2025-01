Barcelona, Atleti og Real Madrid spiller åttedelsfinalene i den spanske cupen denne uken

HQ

Copa del ReyDen spanske cupen, den hjemlige turneringen i Spania der toppklubbene i Ligaen kan konkurrere med tredjedivisjonslag (og noen ganger overrasker de), er vertskap for åttendedelsfinalene denne uken. Og som forventet kommer de fleste av de 16 gjenværende lagene fra toppdivisjonen.

Det inkluderer Atlético de Madrid, FC Barcelona og Real Madrid, som spiller sine kamper i dag og i morgen. Åttendedelsfinalene startet i går med en 2-0-seier fra Valencia over Ourense, et lag fra tredjedivisjon.

I dag, onsdag 15. januar, spiller Elche (et av topplagene fra andredivisjon) mot Atlético de Madrid. Det forventes at Atleti vinner og utvider til 15 seire, som er den beste seiersrekken i klubbens historie (noe som gjorde at de passerte Madrid og Barcelona og tok førsteplassen i LaLiga).

Barcelona spiller også i kveld, mot Betis, et lag fra Sevilla og tre ganger <social>Copa del Rey</social> vinner, siste gang i 2022. Barcelona er det laget som har vunnet desidert flest Copas, 31, den siste i 2021.

Nåværende mester Athletic Bilbao (det andre laget med flere Copas, 20, men de fleste av dem på 1910- og 20-tallet - de to siste seirene var i 2024 og 1984) spiller mot ligalaget Osasuna i morgen torsdag.

Real Madrid spiller sist, i morgen kveld, på Bernabéu, mot et annet førstedivisjonslag, Celta de Vigo, i håp om å glemme det smertefulle 5-2-tapet i Supercupen forrige søndag.

Alle åttendedelsfinalene i Copa del Rey