Barcelona blir offisielt i Formel 1-kalenderen frem til 2032, men bare annethvert år

Formel 1 vil forbli i Barcelona frem til 2032, til tross for at Madrid blir den nye arenaen for Spanias Grand Prix fra og med september 2026. Det vil imidlertid alternere med Belgias Grand Prix, som bare vil finne sted i partallsår: 2028, 2030 og 2032.

Circuit de Barcelona-Catalunya i Montmeló har arrangert Spanias Grand Prix hvert år siden 1991 (med Nigel Mansell som vinner det første året). De siste årene har det blitt vunnet av Lewis Hamilton (2017-2021), Max Verstappen (2016, 2022-2024) og Oscar Piastri i 2025.

Fra 2026 flytter Spanias offisielle Grand Prix til Madrid, men kontrakten mellom Formula One Management og Montmeló Circuit og Barcelona kommune ble forlenget til 2026, og løpet skiftet navn til GP de Barcelona-Catalunya, og fant sted mellom 12. og 14. juni 2026. I dag er det kunngjort en kontraktsfornyelse, men i vekslende år.

I de neste seks årene vil denne plassen i F1-kalenderen alternere mellom Barcelona og Spa-Francorchamps i Belgia. Belgias Grand Prix vil finne sted i 2027, 2029 og 2031, og Barcelona-Catalunya Grand Prix vil finne sted i 2028, 2030 og 2032. Madrid vil være vertskap for Spanias Grand Prix hvert år fra 2026 til 2035.

Barcelona og Spa-Francorchamps rotasjon har ikke vært den eneste nylige endringen på F1-kartet, ettersom Portimão-banen i Portugal, som var med i Covid-19-sesongene i 2020 og 2021, vil bli inkludert i 2027 og 2028, og erstatte Nederlands Grand Prix, som fant sted for siste gang i 2026.