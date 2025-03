Barcelona er favoritt til å vinne Champions League i år, ifølge Opta

HQ

Åttedelsfinalene i Champions League er ferdigspilt, med stort sett forventede resultater (topplag som Barcelona, Arsenal og Inter slo ut de svakere lagene), bortsett fra to spennende utslagskamper mellom PSG vs. Liverpool og Real Madrid vs. Atlético de Madrid.

Før de møtte PSG var Liverpool faktisk favoritt til tittelen. Men deres eliminering på straffespark betyr at Barcelona nå har vokst frem som den mest sannsynlige kandidaten til å vinne den prestisjefylte europacupen i år... tett fulgt av Liverpools bøddel PSG.

Barcelona: 20,4 prosent



PSG: 19,3 PROSENT



Arsenal: 16,8 prosent



Inter 16.4%



Real Madrid: 13,6



Bayern München: 9,7



Aston Villa: 2,8



Borussia Dortmund: 1



Oddsene avhenger i stor grad av kvartfinalekonkurrentene.

Går vi dypere, har Barcelona og PSG henholdsvis 80 % og 72,2 % sjanse til å nå semifinalen, med tanke på at de møter svakere rivaler (Aston Villa, åttendeplass i Premie League, møter Paris, og Borussia Dortmund, tiendeplass i Bundesliga, møter Barcelona).

De fire andre har mye tøffere og jevnere utslag: Arsenal møter Real Madrid, og Opta gir Mikel Artetas lag, som ligger på andreplass i Premier League, 52,8 % vinnersjanser. Samtidig gis Serie A-lederen (med svært liten margin) Inter 57,3 sjanser til å vinne over Bundesliga-mesteren Bayern München (42,7 %).

Vi vet ikke sikkert før 14.-15. april, når returkampene spilles. I mellomtiden vil klubblagene hvile, og mange fotballspillere vil slutte seg til landslagene sine for den første landslagspausen i 2025.