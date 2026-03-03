Barcelona forsøker et desperat comeback mot Atlético de Madrid i kveld: fra 4-0 til...

HQ

FC Barcelona står overfor en av de tøffeste duellene i nyere tid, returoppgjøret i Copa del Rey-semifinalen mot Atlético de Madrid på Camp Nou... med stillingen 4-0 allerede, etter å ha blitt banket på Metropolitano for to uker siden.

Barça må score minst fire mål for å tvinge frem en ekstraomgang. De siste seirene i LaLiga, inkludert Lamine Yamals hattrick mot Villarreal på lørdag, gir dem håp, men den virkelige utfordringen vil være å spille så offensivt mot Atleti og samtidig unngå et nytt baklengsmål. De må imidlertid klare seg uten Robert Lewandowski, som er fraværende i kveldens duell.

Atlético de Madrid er ikke alltid det mest solide defensive laget, men de har en utrolig angrepsrekke med blant andre Alexander Sorloth, Giuliano Simeone, Julián Álvarez og Antoine Griezmann, som kanskje spiller en av sine siste kamper for Atleti hvis ryktene om et salg til Orlando i MLS stemmer.

Returoppgjøret i Copa del Rey-semifinalen mellom Barcelona og Atlético de Madrid spilles i kveld, tirsdag 3. mars kl. 21:00 CET, 20:00 GMT. Den andre semifinalen spilles i morgen, mellom Real Sociedad og Athletic Club, der Real Sociedad leder med ett mål sammenlagt.

Tror du Barcelona har en sjanse til å komme tilbake fra fire mål bak? For å krydre duellen er det mulig at Atleti og Barcelona møtes igjen i kvartfinalen i Champions League i april, dersom de går videre fra åttedelsfinalene i Champions League.