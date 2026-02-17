Barcelona klager på en frispark på Koundé rett før Gironas mål: "Dere så det alle sammen", sier Hansi Flick

HQ

Barcelona tapte 2-1 for Girona i LaLiga mandag, og mistet dermed ledelsen i turneringen til Real Madrid, og Barça-manager Hansi Flick ville ikke ha noen unnskyldninger, og sa at de spilte veldig dårlig, spesielt "i andre omgang spilte vi veldig dårlig, vi var dårlige defensivt", og innrømmet at de er i dårlig humør, ettersom det er deres andre tap på rad, etter 4-0 mot Atlético de Madrid i Copa del Rey.

Flick klaget imidlertid på dommerne, spesielt på et spill som kunne ha ført til at Gironas andre mål ble annullert, men VAR blandet seg ikke inn i dommerens feltavgjørelse. Det skjedde i det 87. minutt, sekunder etter Fran Beltráns mål, da Echeverri tråkker på Jules Koundé.

"Jeg vil ikke snakke om dette; alle så hva som skjedde på det andre målet. Dere så alle dette spillet. Var det en foul eller ikke? Ja? Tusen takk, det er ikke nødvendig å si mer", sa Flick.

I helgen sendte klubben et offentlig brev til det spanske fotballforbundet og dommerkomiteen der de klaget på "eksistensen av ulike avgjørelser angående identiske handlinger, spesielt når det gjelder disiplinære sanksjoner" og sa at det var "gjentatte åpenbare dommerfeil gjennom hele sesongen, mange av dem avgjørende og til skade for klubben".