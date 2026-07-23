Barcelona kunngjør signeringen av Karim Adeyemi – gjenforening med Hansi Flick

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FC Barcelona har offisielt bekreftet at Karim Adeyemi skal spille for klubben de neste fem sesongene, frem til 2031, og dermed gjenforenes med Hansi Flick. Adeyemi, en 24 år gammel ving som er kjent for sine fire år i Borussia Dortmund, er signert for 22 millioner euro pluss 7 millioner euro i tilleggsbetalinger, mens han fortsatt hadde ett år igjen på kontrakten med Bundesliga-laget.

Han blir sommerens andre signering, etter Anthony Gordon: to forsterkninger i angrepet for å kompensere for Robert Lewandowskis avgang, slutten på Marcus Rashfords utlån, samtidig som fremtiden til Raphinha og Ferran Torres ikke er sikret.

Adeyemi har også vært en del av det tyske landslaget siden 2021. Flick var Tysklands landslagssjef den gangen, og ga Adeyemi sin seniordebut for Tyskland, selv om han ikke ble tatt ut av Nagelsmann til VM-troppen for 2026. Vil Jürgen Klopp kalle ham opp til de kommende Nations League-kampene i september og oktober?