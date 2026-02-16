Barcelona lamslått av Girona og mister ledelsen i LaLiga

HQ

FC Barcelona tapte 2-1 for Girona i LaLiga og mistet dermed ledelsen i LaLiga, og endte runde 24 to poeng bak Real Madrid. Barcelona har nå to tap på rad, etter 4-0-tapet mot Atlético de Madrid i Copa del Rey.

Girona, et lag midt på tabellen i LaLiga (for øyeblikket på 12. plass, men nær nedrykk for noen måneder siden), overrasket et fortsatt rørt Barcelona med en veldig solid prestasjon, der de skjøt ni ganger på mål, mot Barças fire skudd på mål. Lamine Yamal bommet på et straffespark i slutten av første omgang, og til tross for Pau Cubarsís første ligamål svarte Girona raskt med en rekke angrep, de fleste avvist av Garcías hender.

Thomas Lemar scoret bare tre minutter etter Cubarsís mål, og Fran Beltrán la til et siste mål i det 86. minutt, som ble protestert av Barça-spillerne på grunn av en mulig forseelse på Jules Koundé tidligere. En handling som helt sikkert vil gi næring til Barcelonas protester mot dommerne i Spania...

Hvordan er kappløpet mellom Barcelona og Madrid i LaLiga?

Etter at Real Madrid sist lørdag forlenget en seiersrekke på åtte kamper i LaLiga med 4-1 over Real Sociedad (inkludert Xabi Alonsos tre siste ligakamper og Arbeloas fem første ligakamper), er kappløpet om ligatittelen fortsatt åpent og skifter side: Etter mandagens tap for Girona og januars tap for Real Sociedad, faller Barcelona til andreplass med 58 poeng, og Madrid holder seg på topp med 60 poeng. Langt bak ligger Villarreal og Atlético de Madrid, med 45 poeng.