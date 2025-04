Barcelona og PSG sover, men kvalifiserer seg til semifinalen i Champions League

HQ

Aston Villa og Borussia Dortmund hadde en tøff kamp mot Paris Saint-Germain og Barcelona, med henholdsvis to og fire måls underskudd. Men begge var svært nær ved å klare et comeback, kanskje overraskende ettersom få forventet at PSG og Barça skulle ende opp med å gjøre en av sine dårligste innsatser for sesongen. Begge tapte tirsdagens kamper, men begge kvalifiserte seg sammenlagt.

Aston Villa og Borussia Dortmund, som ble ansett som de lagene som hadde minst sjanse til å vinne Champions League, sto opp for anledningen og ga ikke opp. På Villa Park kjempet Aston Villa seg tilbake og snudde 0-2 til 3-2, og grep comebacket: Ett mål til av det engelske laget ville ha betydd ekstraomganger.

I Dortmund scoret Serhou Guirassy hattrick og sjokkerte Barcelona, selv om litt uflaks (et selvmål av Rami Bensebaini) førte til at Borussia lå to mål bak i den samlede poengsummen. Til tross for alt dominerte det åttende Bundesliga-laget ligalederen, med 18 skudd og 11 på mål mot bare syv skudd og to på mål fra gjestene.

Likevel var fordelen de hadde i det første oppgjøret nok til at Barcelona og PSG sikret seg semifinalekvalifisering, og nå venter de to andre semifinalistene. Klarer Real Madrid og Bayern å gjøre comeback i kveld mot Arsenal og Inter?