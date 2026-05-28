FC Barcelona har vært en av de raskeste til å gjøre en storhandel på sommerens overgangsmarked, og har raskt sikret seg den 25 år gamle kantspilleren Anthony Gordon, og betaler 70 millioner euro og 10 millioner i merverdi avhengig av spilte minutter og sportslige resultater (rundt 70 pund) for å få ham ut av Newcastle United før hans nåværende kontrakt utløper i 2030, og slo Bayern München i budprosessen.

Gordon har allerede ankommet Barcelona for medisinske tester, før han blir med sine engelske lagkamerater til VM, valgt av Tuchel til den endelige troppen. Den katalanske klubben ønsket å gjøre en avtale for spilleren snart, i tilfelle prisen skulle gå opp etter VM.

Grepet føles likt det som skjedde i fjor, da Newcastle også mistet sin toppscorer, Alexander Isak, for å tjene store penger som senere ikke resulterte i gode sportslige resultater (de endte på 12. plass i ligaen). Gordon, som allerede er den syvende dyreste signeringen i klubbens historie, vil spille for Barcelona frem til 2031, og dele banen med Raphinha, men prioriteringen senere i sommer vil fortsatt være å signere en ny spiss for å erstatte Robert Lewandowski.