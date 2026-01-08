Barcelona slår Athletic 5-0 og er klar for finalen i den spanske supercupen i Saudi-Arabia

HQ

FC Barcelona slo Athletic Club Bilbao 5-0 og sikret seg en plass i finalen i den spanske supercupen neste søndag i Saudi-Arabia. Ferran Torres, Fermín López, Bardghji og en scoring av Raphinha sto bak de fem målene mot den baskiske klubben, i en kamp som hadde en spesiell interesse fordi det var duellen mellom Athletics keeper Unai Simón, som også er Spanias førstekeeper, og Barcelonas keeper og den potensielle neste førstekeeperen på det spanske landslaget, Joan García.

Fire av målene ble scoret på bare 16 minutter i første omgang, noe som gjorde det mulig for Hansi Flick å gjøre noen rotasjoner og sørge for at de når søndagens finale i bedre form, der de vil møte enten Real Madrid eller Atlético de Madrid, avhengig av utfallet av den andre semifinalen, som spilles i kveld (20:00 CET, 19:00 GMT).

Barcelona har vunnet Supercupen 15 ganger, inkludert i fjor, da de slo Real Madrid. Barça har nå ni strake seire i alle turneringer: Det siste nederlaget kom i november mot Chelsea.