Barcelona slår Real Madrid 3-2 og tar den spanske supercupen for andre år på rad

FC Barcelona vinner den spanske supercupen for andre år på rad, etter å ha slått Real Madrid i en finale som, i motsetning til i fjor, var jevnere. Raphina scoret to mål og Robert Lewandowski et til, mens Vinícius Jr. og Gonzalo scoret til sluttresultatet 3-2.

Begge målene til Real Madrid kom på overtid i første omgang, og dermed sto det 2-2 til pause, noe som ga løfter om en spennende andre omgang, der Hansi Flicks gutter tok kontroll over ballen.

Madrid spilte med betydelige fravær, med Ferland Mendy skadet i siste øyeblikk, mens Kylian Mbappé bare spilte 15 minutter og ikke kunne gjøre mye da Barça hadde 71% av ballbesittelsen, og betydelig mer i de siste minuttene, etter Raphinhas avsluttende mål. Álvaro Carreras var nær ved å score på straffespark i kampens siste sekunder.

Barcelona tar sin 16. Supercup, noe som er rekord, men bildet var et helt annet enn 5-2-tapet for ett år siden. Real Madrid vant allerede den første Clásico i LaLiga, og de møtes igjen 10. mai.