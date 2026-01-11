Barcelona slår Real Madrid 3-2 og tar den spanske supercupen for andre år på rad
Raphinha scoret to mål mot et mer konkurransedyktig Real Madrid.
FC Barcelona vinner den spanske supercupen for andre år på rad, etter å ha slått Real Madrid i en finale som, i motsetning til i fjor, var jevnere. Raphina scoret to mål og Robert Lewandowski et til, mens Vinícius Jr. og Gonzalo scoret til sluttresultatet 3-2.
Begge målene til Real Madrid kom på overtid i første omgang, og dermed sto det 2-2 til pause, noe som ga løfter om en spennende andre omgang, der Hansi Flicks gutter tok kontroll over ballen.
Madrid spilte med betydelige fravær, med Ferland Mendy skadet i siste øyeblikk, mens Kylian Mbappé bare spilte 15 minutter og ikke kunne gjøre mye da Barça hadde 71% av ballbesittelsen, og betydelig mer i de siste minuttene, etter Raphinhas avsluttende mål. Álvaro Carreras var nær ved å score på straffespark i kampens siste sekunder.
Barcelona tar sin 16. Supercup, noe som er rekord, men bildet var et helt annet enn 5-2-tapet for ett år siden. Real Madrid vant allerede den første Clásico i LaLiga, og de møtes igjen 10. mai.