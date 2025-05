Barcelona-spillere skal ha sett seg lei på Robert Lewandowskis favorisering

HQ

Robert Lewandowski har hatt en av sine mest scorende sesonger i Barcelona, og er "Pichichi" i LaLiga med 24 mål. I det siste har han imidlertid vært skuffende, blant annet i Champions League-semifinalen mot Inter, der han ikke klarte å skape nevneverdige sjanser i ekstraomgangene, og mislyktes med en meget klar heading.

Ifølge den katalanske avisen El Nacional sier interne kilder at Barcelonas spillere er lei av at han blir favorisert, og mener at hans inntreden i kampen (i det 90+1 minutt, to minutter før Acerbis mål som førte til ekstraomganger) ikke var av sportslige årsaker, men snarere som et resultat av vennskapet med Hansi Flick.

Lewandowskis inntreden i kampen kom faktisk i det som føltes som et øyeblikk av avslapping, bare fem minutter før slutt og Barcelona vant 2-3. Den polske spilleren, som kom fra en skade, hadde bedt Flick om å være med i startoppstillingen. Flicks beslutning om å bytte ut Ferrán Torres med Lewandowski i dette øyeblikket føltes mer som en belønning til spilleren, slik at han kunne være på banen i de siste minuttene, enn en strategisk sportslig avgjørelse. Hans tilstedeværelse i ekstraomgangene var knapt merkbar.

Ifølge ElNacional følte noen spillere at den eneste grunnen til at Lewandowski er i startoppstillingen er på grunn av hans personlige vennskap med Hansi Flick, og at hans tilstedeværelse "bremser" laget. De mener også at Ferrán Torres har vist "en bedre fysisk form og holdning på treningene", men at han er nedprioritert på grunn av Lewandowskis "urørlige status".

Lewandowski, som fyller 37 år i august, har kontrakt ut 2026, men El Nacional har en teori om at klubben kan være interessert i å selge ham til Saudi-Arabia, en god måte å forbedre sine økonomiske problemer på, samtidig som de ser på en yngre erstatter, med potensielle alternativer som Viktor Gyökeres, Benjamin Sesko eller Alexander Isak.