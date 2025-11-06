Barcelona-spillerne tar selvkritikk etter bekymringsfullt resultat mot Brugge: "svake på kontringer"

HQ

FC Barcelona gikk på en ny tabbe i Champions League, og spilte uavgjort 3-3 mot Club Brugge, hele tiden bak den belgiske klubben, som til tross for bare 23% ballbesittelse klarte å skape mange farlige sjanser, og bare en kontroversiell VAR-avgjørelse hindret Brugge i å ta seieren. Barça har ikke klart å vinne som gjest siden 25. september.

Til tross for Lamine Yamals innsats i to mål, tar spillerne selvkritikk for hvordan en rival teoretisk svakere var i stand til å gjøre så mye skade, med et spesielt svakt forsvar. "Vi mister ballbesittelse i vanskelige områder, og det er til fordel for motstanderen, dette er ting vi må minimere", sa Eric García (via Marca). "Club Brugge skapte fare på kontringene, og det er noe vi må forbedre. Vi reagerte, men hvis du alltid er på etterskudd og du scorer og de scorer, er du ferdig..."

Frenkie de Jong mener også at de er "svake på kontringer, på grunn av markering, press, posisjonering... Vi må justere ting, dette er aspekter vi jobber med, men det er ikke alltid vi får det ut på banen. Det er en kamp vi måtte vinne, men vi må gjøre ting bedre. Hvis du slipper inn tre mål, er det veldig vanskelig å vinne.

Ifølge statistikken har Barça sluppet inn 20 mål på 15 offisielle kamper, noe som er det nest dårligste siden 2015/16. Det året endte de opp med å vinne LaLiga, men Flick kan ikke slappe av, ettersom de ligger fem poeng bak Real Madrid i ligaen, og er utenfor topp 8 i Champions League... med et farlig besøk på Stamford Brige om to uker mot Chelsea.