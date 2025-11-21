Barcelona tar poeng for første gang i Women's Champions League, men Chelsea går glipp av muligheten

HQ

FC Barcelona er klare for neste runde i Women's Champions League, men tapte poeng for første gang i turneringen etter 1-1 mot Chelsea. Det er likevel nok til at de topper tabellen med 10 poeng og et overlegent målsnitt på 13 mot Lyons 6.

Ellie Carpenter åpnet scoringslisten i det 16. minutt, og Ewa Pajor svarte i det 24. minutt, men ingen av dem klarte å vinne, noe som gjør dem til de to eneste lagene, sammen med Lyon, som fortsatt er ubeseiret i ligafasen.

Det uavgjorte resultatet kom på en kveld der Bayern dominerte PSG 3-1 etter å ha kommet bakfra, OH Leuven og Roma spilte uavgjort 1-1 og Atlético de Madrid banket Twente 4-0.

Kvalifiserte lag i Champions League for kvinner

Med to spilledager igjen har fem lag bekreftet at de er kvalifisert for neste fase: Barcelona, Bayern München, OL Lyon, Manchester United og Wolfsburg.

Chelsea er ikke et av dem: De er fortsatt ubeseiret og med en enorm målforskjell, men er tvunget til å vinne de kommende kampene hvis de ønsker å ende blant topp 4. Det uavgjorte resultatet mot Barcelona på Stamford Bridge var et svært verdifullt - og sjeldent - vunnet poeng, men også en forspilt mulighet til å komme nærmere en topp 4-plassering...

Det er stor forskjell på å ende blant topp 4 og gå rett til kvartfinale, og å ende mellom 5-12 og bli tvunget til å spille playoff-kamp tidligere i januar.

Kommende kampdag i Champions League for kvinner

Champions League for kvinner går inn i sluttspurten, og ligafasen avsluttes i desember. De neste kampene spilles 9.-10. desember:

Tirsdag 9. desember



St. Pölten mot Juventus



Arsenal mot Twente



Paris SG mot OH Leuven



Real Madrid mot Wolfsburg



Onsdag 10. desember



Barcelona mot Benfica



Vålerenga mot Paris FC



Chelsea mot Roma



Manchester United mot OL Lyon



Atlético de Madrid mot Bayern

