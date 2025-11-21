Barcelona tar poeng for første gang i Women's Champions League, men Chelsea går glipp av muligheten
Fem lag har sikret seg kvalifisering til neste runde i Women's Champions League.
FC Barcelona er klare for neste runde i Women's Champions League, men tapte poeng for første gang i turneringen etter 1-1 mot Chelsea. Det er likevel nok til at de topper tabellen med 10 poeng og et overlegent målsnitt på 13 mot Lyons 6.
Ellie Carpenter åpnet scoringslisten i det 16. minutt, og Ewa Pajor svarte i det 24. minutt, men ingen av dem klarte å vinne, noe som gjør dem til de to eneste lagene, sammen med Lyon, som fortsatt er ubeseiret i ligafasen.
Det uavgjorte resultatet kom på en kveld der Bayern dominerte PSG 3-1 etter å ha kommet bakfra, OH Leuven og Roma spilte uavgjort 1-1 og Atlético de Madrid banket Twente 4-0.
Kvalifiserte lag i Champions League for kvinner
Med to spilledager igjen har fem lag bekreftet at de er kvalifisert for neste fase: Barcelona, Bayern München, OL Lyon, Manchester United og Wolfsburg.
Chelsea er ikke et av dem: De er fortsatt ubeseiret og med en enorm målforskjell, men er tvunget til å vinne de kommende kampene hvis de ønsker å ende blant topp 4. Det uavgjorte resultatet mot Barcelona på Stamford Bridge var et svært verdifullt - og sjeldent - vunnet poeng, men også en forspilt mulighet til å komme nærmere en topp 4-plassering...
Det er stor forskjell på å ende blant topp 4 og gå rett til kvartfinale, og å ende mellom 5-12 og bli tvunget til å spille playoff-kamp tidligere i januar.
Kommende kampdag i Champions League for kvinner
Champions League for kvinner går inn i sluttspurten, og ligafasen avsluttes i desember. De neste kampene spilles 9.-10. desember:
Tirsdag 9. desember
- St. Pölten mot Juventus
- Arsenal mot Twente
- Paris SG mot OH Leuven
- Real Madrid mot Wolfsburg
Onsdag 10. desember
- Barcelona mot Benfica
- Vålerenga mot Paris FC
- Chelsea mot Roma
- Manchester United mot OL Lyon
- Atlético de Madrid mot Bayern