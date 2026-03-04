Barcelona var nære på, men 3-0 var ikke nok - Atleti er tilbake i Copa del Rey-finalen

HQ

Barcelona var svært nær ved å oppnå et umulig comeback mot Atlético de Madrid, men de kom ett mål for kort. De slo Atlético de Madrid 3-0, men tapte 3-4 sammenlagt etter forrige måneds kamp. Trener Hansi Flick sa at han var skuffet, men stolt over lagets prestasjon.

"Alle var utslitte, for de ga alt på banen. De ga mer enn 100 prosent. Supporterne er fornøyde med denne kampen, kanskje også litt skuffet, men det er normalt. Alle spilte med hele sitt hjerte for denne klubben, og det er fantastisk å se."

De tre målene var et straffespark av Raphinha og en scoring av Marc Bernal, hans fjerde mål på de siste fem kampene, kort tid etter at han kom tilbake i aksjon etter korsbåndskaden som holdt ham borte fra banen i over ett år.

Atleti ble angrepet av Barcelona, som hadde 70 % ballbesittelse, og slapp inn flere mål enn Simeone hadde forventet, men til slutt fikk de bekreftet at de var kvalifisert til sin første Copa del Rey-finale siden 2013. Rivalene deres avgjøres i kveld, i det baskiske derbyet mellom Real Sociedad og Athletic Club, og finalen spilles 19. april.