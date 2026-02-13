Barcelona vil klage på RFEF for at den halvautomatiske offsideteknologien ikke fungerte
Barcelona, Hansi Flick og spillerne er overbevist om at Pau Cubarsís mål var lovlig og ikke offside.
FC Barcelonas manager unnskyldte ikke den dårlige prestasjonen mot Atlético de Madrid i Copa del Rey-semifinalen, og innrømmet at rivalene spilte bedre i 4-0-seieren i det første oppgjøret på Metropolitano. Han klaget imidlertid også på dommerens dømming av kampen, spesielt i to tilfeller, en forseelse av Giuliano Simeone på Alejandro Balde som ikke ble sanksjonert med gult kort, og et mål av Pau Cubarsí som ble annullert av VAR etter syv minutter i VAR-rommet.
Kilder fra klubben sier at de er veldig sinte over at den halvautomatiske offsideteknologien (SAOT) ikke fungerte i dette spillet, noe som ville ha betydd 4-1 til Barcelona i det 52. minutt. Den tekniske dommerkomiteen sa at "under analysen ble det oppdaget at systemet genererte en feil i modelleringen av spillere gjennom skjelettene, ved å oppdage en situasjon med høy spillertetthet".
Det var for mange spillere i området, og teknologien fungerte ikke på grunn av det. Og fordi systemet ikke fungerte, fortsatte VAR-teamet "med å tegne offsidelinjer manuelt for å ta den endelige og korrekte avgjørelsen". Klubben forventes å sende en formell klage til RFEF (Det spanske fotballforbundet), da de føler at den tekniske svikten hindret dem i å forsvare at målet var lovlig.
Frenkie de Jong, som snakket i mixed zone, sa at "Bildet jeg så, hvis det ikke er AI, som du ikke skjønner lenger... Hvis dette er bildet, er det en skandale fordi det er veldig tydelig".