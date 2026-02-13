Barcelona vil klage på RFEF for at den halvautomatiske offsideteknologien ikke fungerte

HQ

FC Barcelonas manager unnskyldte ikke den dårlige prestasjonen mot Atlético de Madrid i Copa del Rey-semifinalen, og innrømmet at rivalene spilte bedre i 4-0-seieren i det første oppgjøret på Metropolitano. Han klaget imidlertid også på dommerens dømming av kampen, spesielt i to tilfeller, en forseelse av Giuliano Simeone på Alejandro Balde som ikke ble sanksjonert med gult kort, og et mål av Pau Cubarsí som ble annullert av VAR etter syv minutter i VAR-rommet.

Kilder fra klubben sier at de er veldig sinte over at den halvautomatiske offsideteknologien (SAOT) ikke fungerte i dette spillet, noe som ville ha betydd 4-1 til Barcelona i det 52. minutt. Den tekniske dommerkomiteen sa at "under analysen ble det oppdaget at systemet genererte en feil i modelleringen av spillere gjennom skjelettene, ved å oppdage en situasjon med høy spillertetthet".

Det var for mange spillere i området, og teknologien fungerte ikke på grunn av det. Og fordi systemet ikke fungerte, fortsatte VAR-teamet "med å tegne offsidelinjer manuelt for å ta den endelige og korrekte avgjørelsen". Klubben forventes å sende en formell klage til RFEF (Det spanske fotballforbundet), da de føler at den tekniske svikten hindret dem i å forsvare at målet var lovlig.

Frenkie de Jong, som snakket i mixed zone, sa at "Bildet jeg så, hvis det ikke er AI, som du ikke skjønner lenger... Hvis dette er bildet, er det en skandale fordi det er veldig tydelig".