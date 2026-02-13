Barcelona vs. Atleti: Når spilles returoppgjøret i semifinalen?

HQ

Atlético de Madrid tok et stort steg mot Copa del Rey-finalen da de slo Barcelona 4-0 i det første oppgjøret i semifinalen. Noen vil se dette resultatet som definitivt, men FC Barcelona vil prøve et heroisk comeback med hjelp av fansen, for returoppgjøret spilles på Camp Nou.

Den gode nyheten for Barcelona er at de innen returoppgjøret bør ha fått tilbake noen av sine beste spillere som var fraværende i gårsdagens kamp: Pedri, Raphinha og Marcus Rashford gikk alle glipp av kampen på Metropolitano Stadium.

Copa del Rey-semifinalen i returoppgjøret:



Barcelona mot Atlético de Madrid: Tirsdag 3. mars, 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Sociedad mot Athletic Club: Onsdag 4. mars, TBD



Copa del Rey-finalen spilles på Cartuja-stadion i Sevilla i april, ingen eksakt dato er fastsatt, men det skal være rundt 18.-19. april.

Hansi Flicks Barça har mestret kunsten å gjøre comeback i løpet av den siste halvannen sesongen. Bare denne 2025/26 har Barcelona vunnet ni kamper etter å ha kommet bakfra. Men aldri med fire mål imot. Tror du Barcelona har noen sjanser til å snu dette resultatet den andre veien?