Barcelona-politiet stopper Camp Nou-arbeidere for å jobbe på søndag, mens klubben kjemper mot klokken

FC Barcelona gjør alt de kan for å sørge for at fansen kan komme tilbake til Camp Nou denne måneden. Det ikoniske stadionet er for tiden under oppussing, og vil ikke være helt ferdig før tidligst i 2027. Klubben forventer imidlertid å i det minste åpne noen tribuner slik at fansen kan se laget sitt på eget stadion, etter noen år der klubben har spilt hjemmekampene sine på Montjuic Stadium, som eies av byen.

Barças første hjemmekamp blir den 14. september, mot Valencia. For å rekke den datoen må de imidlertid kjempe mot klokken. Og det har gitt dem en liten ulempe når de har blitt tatt i å jobbe på søndager, noe som ikke er tillatt.

SER melder at byvakten dro til Camp Nou i Barcelona og stoppet alt arbeid som foregikk der sist søndag, og evakuerte alle arbeiderne der. Politiet har anmeldt Limak, byggefirmaet som står bak arbeidene, fordi tillatelsen som er gitt tillater arbeid fra mandag til fredag mellom kl. 08.00 og midnatt, og på lørdager fra kl. 10.00 til 20.00. Aldri på søndager. Limak må betale en ordinær bot på 300 euro.

Klubben regner med at det vil bli svært vanskelig for dem å spille kampen 14. september på Camp Nou, og de må derfor finne et alternativ: Johan Cruyff stadion, et sekundært stadion fra FC Barcelona som bare har 6000 seter, noe som er mindre enn minimumskapasiteten som kreves av LaLiga (8000 seter).

Når det gjenåpnes, vil bare 27 000 seter fra Camp Nou være åpne, men det ferdige stadionet vil kunne romme 105 000 mennesker.