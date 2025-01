Barcelonas vanvittige 5-4-seier hadde kanskje det mest absurde målet noensinne i Champions League

HQ

FC Barcelona vant det som var en av de mest uforutsigbare kampene i Champions League noensinne: 5-4-seier til Barcelona, under kraftig regnvær, med et mål i siste sekund av Raphinha som vil gå inn i historien som et av de mest episke comebackene, med tanke på at den greske spissen Vangelis Pavlidis scoret hat-trick på 30 minutter mot Barcelona.

Men Barça klarte å komme tilbake fra 3-1 og 4-2 med straffesparkmål av Lewandowski, Eric García og to mål av Raphinha ... inkludert et av de merkeligste målene noensinne i turneringens historie. Anatoliy Trubin, Benficas keeper, setter ballen i bevegelse, men pasningen er for lav, og den treffer hodet til Raphinha, som spretter tilbake til portugiserens sidemål. Raphinha scoret et mål uten å tenke over det, og dermed står det 3-2 på resultattavlen.

Det var ikke det eneste merkelige målet i kampen som skyldtes en feil av keeperen. Det andre Benfica-målet kom da Barças keeper Wojciech Szczęsny forlot feltet ... og kolliderte med lagkamerat Alejandro Balde, slik at Benfica kunne score foran et tomt mål.

Det var ingen god dag for keeperne på noen av sidene, og når euforien har lagt seg, må Hansi Flick tenke seg om to ganger før han bruker Szczęsny i en viktig kamp...