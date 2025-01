Barcelonas venstreback Alejandro Balde fordømmer rasistiske fornærmelser i Getafe

HQ

Alejandro Balde, Barcelonas unge venstreback, fordømte at han ble utsatt for rasistiske fornærmelser på Coliseum, Getafe-stadionet, en by sør for Madrid, i 1-1-kampen mot Getafe. Han avslørte hva som skjedde da han snakket med pressen etter kampen: "Jeg mottok en rekke rasistiske fornærmelser - og det må jeg si. Dette er noe som ikke burde skje. Det var i første omgang, og på slutten av omgangen sa jeg ifra til dommeren, og protokollen ble aktivert."

Den antirasistiske protokollen i LaLiga består i å advare gjennom høyttalere og be alle rasistiske fornærmelser om å stoppe når andre omgang skulle starte. Kampen ble ikke avbrutt, men tidligere har kamper blitt stoppet på grunn av denne typen oppførsel.

Getafe skal være i gang med etterforskning for å finne opphavsmannen til fornærmelsene. Kampen endte 1-1: Getafe er en festning mot Barcelona, der den katalanske klubben ikke har vunnet på de fem foregående kampene. Det er også den fjerde kampen på rad uten seier for Barcelona i LaLiga, og de ligger fem poeng bak serieleder Atlético de Madrid, som også tapte i går mot naboklubben Leganés, som ligger rett ved siden av Getafe.