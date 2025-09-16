Bare 3 % av PlayStation-inntektene fra i fjor kom fra salg av fysiske spill

HQ

I forrige uke rapporterte vi om ryktene om at PlayStation 6 vil bli solgt med en avtakbar diskettstasjon, noe som gjør den til en konsoll som i hovedsak kun er digital. Ikke alle var begeistret for dette, men nye tall fra Sony (takk, Kotaku) viser tydelig hvorfor dette er den eneste fornuftige veien for dem å gå.

Sony Interactive Entertainment Sony tjente omtrent 31,5 milliarder dollar i løpet av sitt siste regnskapsår, hvorav fysiske spill bare utgjorde 945 millioner dollar. Dette betyr at bare 3% kommer fra salg av fysiske spill, noe som gjør det økonomisk umulig å tvinge alle til å kjøpe en dyrere konsoll for å inkludere en diskstasjon.

Den kjente analytikeren Daniel Ahmad fra Niko Partners kommenterer saken på sosiale medier, og legger til at det er noen flere parametere å ta hensyn til, og at tallene derfor er "litt misvisende", men bekrefter samtidig at "helhetsbildet generelt er korrekt".

Mye tyder derfor på at neste generasjon kan bli den siste der det i det hele tatt finnes noen fysiske alternativer å velge mellom.