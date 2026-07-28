Bare 33 % av amerikanerne støtter Trumps krig i Iran, viser en ny meningsmåling

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Nå som vi går inn i den femte måneden av Trumps militære operasjoner i Iran, avtar den amerikanske støtten til presidentens handlinger. En ny meningsmåling viser at bare én av tre amerikanere åpent støtter Trumps krig, mens andre sliter med å forstå hans motivasjon i Iran.

Meningsmålingen, utført av Reuters, viste at 33 % av alle voksne støtter krigen, mens 5 % valgte å ikke svare på spørsmålet og 62 % er imot. Støtten er, ikke overraskende, sterkest blant republikanerne, der 71 % av de spurte voksne sier at de støtter krigen. Imidlertid mener fire av ti republikanere at Trump ikke har «tydelig forklart målene for USAs militære engasjement i Iran» siden konflikten begynte.

Målene i Iran har endret seg siden krigen først startet. I begynnelsen oppfordret Trump det iranske folket til å styrte sine ledere, men sa deretter at han ønsket å ødelegge landets rakettsiloer og nå hindre det i å skaffe seg atomvåpen.

«Det som betyr mest for det amerikanske folket, er å ha en øverstkommanderende som iverksetter dristige tiltak for å ivareta deres sikkerhet,» sa talskvinne i Det hvite hus, Olivia Wales, da hun ble spurt om meningsmålingen. Sammenlignet med andre nylige konflikter i USAs historie, får krigen i Iran betydelig lavere oppslutning i meningsmålingene. I de første månedene hadde Irak-krigen i 2003 og Afghanistan-krigen i 2001 henholdsvis 70 % og 90 % oppslutning i meningsmålingene.