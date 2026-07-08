Bare 8 % av Steam-brukerne sier at de ikke ville kjøpt et spill hvis det inneholdt AI

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Generativ AI utløser alltid en enorm motreaksjon på nettet, men de som ønsker å bruke den i utviklingen av spillene sine, vil kanskje bli glade for å høre at det ser ut til at de fleste Steam-brukere egentlig ikke bryr seg om hvorvidt et spill de vurderer å kjøpe inneholder AI. En ny undersøkelse har vist at bare 31 % av brukerne reagerer negativt på AI, men bare 8 % av dem ville under ingen omstendigheter kjøpe et spill på grunn av det.

Denne undersøkelsen kommer fra GameDiscover.co og viser svarene på spørsmålet «Hva er din holdning til å kjøpe Steam-spill der det opplyses om at «vi har brukt AI»?» Steam vil alltid informere brukerne når AI har blitt brukt i spillutviklingen, og utvikleren får muligheten til å forklare dette nærmere på spillets butikkside. 23,4 % sa at de absolutt ikke har noe problem med det, 19,6 % hadde ikke noe imot bruk av AI, og 25,6 % var nøytrale i saken. 23,3 % var ikke «spesielt begeistret» for AI i spillene sine, men bare 8 % uttalte at de under ingen omstendigheter ville kjøpe et spill der AI hadde blitt brukt.

Utvalget i denne undersøkelsen besto av rundt 3 800 Steam-brukere, en svært liten andel av spillerne på Valves digitale plattform. Men det kan likevel gi et bilde av bredere trender blant spillere, ettersom AI blir stadig mer vanlig i spillene våre. Selv store suksesser som Clair Obscur: Expedition 33 og Crimson Desert har vist seg å ha brukt generativ AI til plassholderbilder, og selv om disse sakene skapte mye kontrovers, hindret de ikke disse spillene i å selge millioner av eksemplarer.

Disse tallene er sannsynligvis musikk i ørene for utviklere og utgivere som ønsker å satse mer på generativt AI-innhold, da de viser at selv om en liten andel av spillerne har gjort seg hørt som motstandere av AI, er en stor andel av spillerne enten fornøyd med det eller bryr seg ikke.