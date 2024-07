Bare Butt Boxing forlater tidlig tilgang 1. august

Romvesenene har bestemt seg for å holde en bokseturnering. Vi er ikke sikre på hvorfor de har bestemt seg for å bruke en sport fra Jorden som den beste måten å avgjøre hvem som er den beste kampmaskinen på, og vi kan definitivt ikke fortelle deg hvorfor ingen av disse romvesenene har dukket opp iført bukser, men disse spørsmålene er rudimentære i den store sammenhengen.

Bare Butt Boxing er et partyspill i stil med Gang Beasts eller Party Animals, der du og noen venner går inn på en liten arena for å banke hverandre sønder og sammen. Du bygger opp en vanviddsmåler med slagene dine, og du får også power ups på et kart.

Spillet lanseres til PC og Nintendo Switch 1. august, og det kommer også til PS4/PS5 på et senere tidspunkt.