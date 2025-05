Bare de tøffeste og slemmeste overlever i siste titt på Jurassic World: Rebirth

HQ

Universal har nettopp delt en helt ny titt på den kommende Jurassic World: Rebirth, det neste kapittelet i dinosaursagaen, som vil gå bort fra persongalleriet vi ble kjent med i den siste trilogien, for i stedet å by på et eventyr som kretser rundt Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey og flere.

Denne filmen tar det nye persongalleriet med til isolerte ekvatoriale øyer som fungerer som et hjem for de siste gjenværende dinosaurene etter utvandringen og flukten fra Isla Nublar. Den følger to grupper av karakterer, den ene er et taktisk og forskningsmessig team som er ute etter å få tak i dino-DNA for å lage et nytt medikament som kan føre til fantastiske fordeler for menneskeheten, og den andre er en familie som etter en båtkatastrofe blir fanget i et farlig dinosaurdomene.

Dette er kanskje nok til å gjøre deg våt i fløyten allerede, men som prikken over i-en er det et forskrudd og menneskeskapt monster, D-Rex, som også streifer rundt på disse øyene etter å ha rømt fra et hemmelig Jurassic Park forskningsanlegg.

Du kan se det siste utseendet på Jurassic World: Rebirth nedenfor, i forkant av premieren på kino den 2. juli.