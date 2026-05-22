Bare fem elbiler utgjorde 20 % av det globale salget i 2025

Elbilmarkedet fortsetter å vokse i raskt tempo, og etter hvert som infrastrukturen bygges ut og samfunnet endrer seg, blir det tydelig at elektriske drivlinjer er kommet for å bli. Men det virker som om det globale markedet er laserfokusert på noen få konkurrerende modeller, som virkelig dominerer.

InsideEVs rapport, som er basert på global salgsstatistikk fra Det internasjonale energibyrået, viser at bare fem modeller står for totalt 20 % av verdens elbilsalg.

Tesla Model Y leder med totalt 8 %, deretter følger Tesla Model 3 med 3,6 %, deretter Geely Geome Xingyuan med 3,5 %, Wuling HongGuang Mini med 3,1 % og til slutt BYD Seagull med 3,0 %.

De tre siste modellenes salg kommer selvsagt nesten utelukkende fra Kina. Men de er også ekstremt rimelige, og koster rundt 10 000 dollar i Kina.

Hvordan tror du tallene vil se ut i 2026?