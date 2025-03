Bare i tilfelle du fortsatt håpet, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vil ikke bli lansert i første halvdel av 2025

HQ

Inntil nylig har vi fortsatt antatt at Paradox Interactive og The Chinese Room hadde til hensikt å debutere Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 i første halvdel av 2025, til tross for at det ikke er gitt noen offisiell informasjon på denne fronten på en stund og med tanke på at vi nå nærmer oss slutten av mars. Det er en grunn til dette, og det er rett og slett at spillet ikke er klart ennå.

I en videooppdatering uttaler Marco Behrmann, konserndirektør for World of Darkness, at Bloodlines 2 har blitt forsinket til oktober 2025, men at det også er noen gode nyheter. Han nevner at spillet er ferdig, og at utviklerne bare er i en fase med feilretting og ytelsesforbedring, noe som betyr (og tidligere erfaringer tyder på at dette er en gal ting å si ...) at det virker svært sannsynlig at spillet vil treffe sitt neste utgivelsesvindu.

Behrmann sa spesifikt: "Status for spillet nå er at spillet er ferdig. Vi fokuserer for øyeblikket på feilretting, stabilitet og ytelse, slik at vi kan levere den beste opplevelsen til dere når den slippes. Bloodlines 2 slippes i oktober i år."

Vi blir bedt om å holde oss oppdatert for å høre om den nøyaktige lanseringsdatoen. Forvent heller ikke flere utviklerdagbøker for tittelen, ettersom teamet trykker på pause på disse for å "konsentrere seg om spillet."

Er du spent på Bloodlines 2?