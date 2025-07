Bare seks lag gjenstår i turneringen i Esports World Cup Rennsport

HQ

Den første turneringen som avsluttes på årets Esports World Cup vil være Rennsport -arrangementet. Den er for øyeblikket i gang med gruppespillet etter at den siste kvalifiseringskampen allerede er avsluttet. Dette betyr at til tross for at ni lag drar til Saudi-Arabia for arrangementet, er det allerede bare seks igjen, ettersom tre aldri overlevde LCQ.

De tre troppene som ble eliminert inkluderte Team Falcons, BS+ Competition, og Mercedes-AMG Esports Team MSI, og når det gjelder de resterende seks som for tiden kjemper om det i gruppespillet, er de følgende :



Porsche Coanda Esports Racing Team



Team Redline



Mouz



Team Vitality



Atlassian Williams Sim Racing



Virtus.pro



I skrivende stund leder Porsche, mens V.P. mest sannsynlig blir slått ut. Formatet innebærer at de tre beste lagene går videre til bracket-stadiet, det dårligste blir sendt hjem, og det fjerde og femte laget kjemper i en eliminasjonsrunde i nedre bracket, der de ikke har noe sikkerhetsteppe å falle tilbake på.

Hvem tror du vil stå øverst på pallen og reise hjem med størstedelen av premiepotten på 500 000 dollar når arrangementet avsluttes 11. juli?