Bare sju land oppfylte Verdens helseorganisasjons luftkvalitetsstandarder i 2024

I 2024 pustet 93 % av verdens befolkning inn forurenset luft, og bare sju land oppfylte Verdens helseorganisasjons luftkvalitetsstandarder, ifølge nye data (via Reuters). Nasjoner som Tsjad, Bangladesh og Pakistan var blant de mest berørte, med luftkvalitetsnivåer som langt oversteg trygge grenser.

Tsjad og Bangladesh var de to mest forurensede landene, med luftforurensningsnivåer som var over 15 ganger høyere enn WHOs anbefalte grenseverdi. I mellomtiden var Australia, New Zealand, Bahamas, Barbados, Grenada, Estland og Island de eneste landene som var i stand til å overholde grenseverdiene, mens store datamangler i regioner som Afrika og Asia gjør det vanskelig å få et fullstendig bilde av problemets omfang.

Den nylige nedleggelsen av USAs program for overvåking av luftkvaliteten forverrer bare situasjonen, og mange land står nå uten pålitelige sanntidsdata. Eksperter advarer om at kampen mot smog langt fra er over, særlig ettersom klimaendringene akselererer luftforurensningen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dataene vil utvikle seg i årene som kommer.