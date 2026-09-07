Bare to spillere fra topp 10 er igjen i herresingelen i US Open før kvartfinalene

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US Open-turneringen i herresingel kan gå i én av to retninger: den mest forutsigbare, med en finale mellom de to øverste seedede spillerne (Alexander Zverev eller Carlos Alcaraz), eller en finale med minst én spiller utenfor topp 10. To kvartfinaler er bekreftet, den ene mellom den andre og den åttende seedede, Ben Shelton og Carlos Alcaraz.

Alle de andre spillerne som fortsatt er med i turneringen, ligger utenfor topp 10, bortsett fra Zverev (som spiller sin åttendedelsfinale mot Luciano Darderi i kveld, tidligst kl. 02.10 CEST, 01.10 BST tirsdag).

Resten av de toppseedede spillerne (fra den tredje til den tiende, bortsett fra Shelton som er nummer åtte: Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Flavio Cobolli, Alex de Miñaur, Daniil Medvedev, Taylor Fritz og Arthur Fritz) har røket ut i første, andre eller tredje runde. Og selvfølgelig uten Jannik Sinner, som trakk seg før turneringen på grunn av skader.