Bare tre prosent av de best betalte Twitch-streamerne er kvinner

I går bestemte altså en hacker seg for å legge ut nærmest alt av Twitch sin kildekode og annet som avslørte informasjon selskapet helst ikke skulle sett ute i det fri. Siden den gang har Twitch bekreftet at i alle fall mye av informasjonen er ekte, noe som blant annet har ført til hete diskusjoner om hvor mye de best betalte streamerne tjener på tjenesten.

Det viser seg nemlig at alle de hundre best betalte streamerne på Twitch tjente over 7,6 millioner kroner mellom august 2019 og denne måneden. Øverst troner Critical Role med over 82,5 millioner kroner, så det er ikke rart at mange mener disse summene er urovekkende høye. Særlig siden tallene ikke inkluderer sponsorer engang.

Som om det ikke var nok skaper listen debatt siden det bare er tre kvinner på topp hundre-listen om vi ser bort fra grupper (som for eksempel førsteplassen), noe som betyr at bare tre prosent av de best betalte streamerne er kvinner. Pokimane er den best betalte på 39. plass, mens Amouranth og Sintica må nøye seg med henhioldsvis 48. og 71. plass. Synes du dette er overraskende og/eller merkelig?