Barn havner i kryssilden når volden eskalerer i Øst-Kongo

HQ

Etter hvert som konflikten i den østlige delen av Den demokratiske republikken Kongo intensiveres, anklages både den nasjonale hæren og M23-opprørerne for vold mot barn, og det rapporteres om drap, bortføringer og seksuelle overgrep som eskalerer raskt, ifølge rapporter (via Reuters).

Ifølge disse rapportene skal soldater på flukt ha begått forbrytelser som drap og voldtekt, mens M23-krigere har blitt beskyldt for summariske henrettelser av mindreårige. I Bukavu rapporterte FN at tre barn ble drept etter å ha plukket opp etterlatte våpen, noe som gjenspeiler de desperate omstendighetene i regionen.

Den humanitære krisen forverres etter hvert som familier forsøker å flykte fra blodsutgytelsene, og utslitte barn bukker under på reisen til nabolandet Burundi. I mellomtiden hevder M23 at de er i ferd med å gjenopprette ro og orden i nylig erobrede områder, men for mange, inkludert de som har mistet sine kjære, er fred fortsatt et fjernt håp.