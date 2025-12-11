"Barna skapte suksessen til Rubiks kube", ifølge skaperen, og "vi er ikke der ennå" når det gjelder tresekundersrekorden

HQ

I forbindelse med den aller første OXO Legends-prisen, som ble delt ut til Tetris-skaperen Alexey Pajitnov i helgen i Málaga, fikk vi oppleve et annet historisk øyeblikk på nært hold: da den russiske programmereren og den ungarske arkitekten Ernő Rubik, som som kjent skapte Rubiks kube, satte seg ned sammen. Og vi benyttet sjansen til å snakke om puslespilldesign i det eksklusive videointervjuet nedenfor.

"Folk snakker om denne tresekundersrekorden, men vi er ikke der ennå", svarte Rubik Gamereactor da han ble spurt om den nåværende rekorden. "Det er fortsatt litt over tre sekunder, og det som er utrolig er at verdensrekorden innehas av en sju år gammel gutt."

Rubik mener faktisk at det er de yngre spillerne som står bak hans kreasjons globale gjennomslagskraft som den mest kjente og bestselgende leken eller puslespillet noensinne, siden de elsker å ta utfordringer.

"Mange gir det bort fordi 'åh, jeg klarer det ikke, la oss gi det opp'", fortsatte han senere i videoen. "Heldigvis er ikke barn denne typen, så barna elsker å gjøre utfordringer, og elsker å gjøre noe bra, og spesielt bedre enn den andre, og så utfordrer de hverandre, og jeg tror det er barna som har skapt kubens suksess."

I det fullstendige intervjuet kan du også høre historien om hvordan Ernő Rubik kom på ideen om Rubiks kube, med utgangspunkt i sin designbakgrunn. Skaperen forteller oss hvordan kuben vokste ut av hans liv som lærer: skulptur, arkitektur, møbler og en fast tro på at hendene våre betyr like mye som hjernen.

Det som startet som et verktøy i klasserommet for å lære bort 3D-tenkning, ble senere en mekanisk utfordring, og deretter et puslespill med utrolig mange kombinasjonsmuligheter. I sitt lange og fascinerende svar til Gamereactor gir Rubik barna og deres kjærlighet til utfordringer æren for den langvarige suksessen, fra den tidlige dillen til dagens speedcubing-scene. Den ungarske skaperen oppsummerer til slutt filosofien sin ved å si at den virkelige gevinsten er å slå selve utfordringen, selv om konkurranse og rekordslaging helt klart er en del av hvem vi er.

Har du prøvd den nye Tetris Cube, som er et samarbeid mellom de to puslespillgigantene?