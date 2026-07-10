Barne-TV blir til et grufullt blodbad i «Buddy

Det er noe ved barnas maskoter og figurer som forvandles til blodtørstige mordere som vi som fans aldri ser ut til å få nok av på film. «Five Nights at Freddy's» fortsetter å være en suksess, og denne filmen følger i fotsporene til «Willy's Wonderland» med Nicolas Cage i hovedrollen, og i nær fremtid kommer det enda en uavhengig film som utforsker dette temaet.

Den kommende filmen heter «Buddy», og den skiller seg litt ut ved at handlingen utspiller seg i et barne-TV-program med søte maskotfigurer som går amok og blir sadistiske mordere når barna ikke vil spille med.

Buddy, som kommer fra Roadside Attractions, er regissert av Casper Kelly (V/H/S Halloween) og har en svært sterk rollebesetning, blant annet med Cristin Milioti, Topher Grace, Patton Oswalt og Keegan-Michael Key.

Filmen har premiere på kino 28. august, og nedenfor kan du se teasertraileren til «Buddy», sammen med den offisielle synopsisen til denne skjeve og brutale skrekkfilmen.

«Husker du Buddy – den knalloransje enhjørningen og stjernen i det klassiske barne-TV-programmet som brakte glede og livslærdom inn i stua di?

«I den fargerike verdenen til «It’s Buddy!» tilbringer en gruppe barn dagene sine med å synge, danse og hjelpe Buddy med å spre glede. Men når ett barn nekter å spille med, blir Buddy ikke fornøyd, og det begynner å oppstå sprekker i denne tilsynelatende perfekte verdenen.»