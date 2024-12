Barnelitteraturens Stephen King: R.L. Stine vender tilbake til Disney+ med ny Goosebumps-serie

HQ

R.L. Stine, mesterhjernen bak Goosebumps-serien, er tilbake på skjermen med en helt ny serie med tittelen Goosebumps: The Vanishingsom debuterer på Disney+ den 10. januar 2025. Stine er kjent for sine ikoniske skrekkfortellinger for tenåringer, og hans innflytelse på sjangeren har gitt ham kallenavnet "barnelitteraturens Stephen King". Goosebumps-bøkene hans, som opprinnelig ble utgitt fra 1992 til 2007, fortsetter å fengsle publikum, og nå gjør de uhyggelige fortellingene hans comeback i den digitale tidsalderen.

Denne nye filmatiseringen følger en lang rekke Goosebumps-prosjekter, inkludert en TV-serie fra 1990-tallet og nyere filmer som Goosebumps (2015) og Goosebumps 2: Haunted Halloween (2018). Men med den nyeste Disney+-serien ser det ut til at Stines arv får ny vind i seilene. Serien lover å gå dypere inn i spenningen og gyset i hans mest berømte historier, og holder fansen på kanten av stolen.

Goosebumps-universet får kanskje ikke nye bøker, men innflytelsen i popkulturen er like sterk som noen gang. Med kommende prosjekter som Netflix' Fear Street: Prom Queen i horisonten, er R.L. Stines grep om skrekksjangeren fortsatt urokkelig.

