Barokkverkene kommer i full styrke i teaseren for sesong 2 på One Piece

Netflix har sluppet teaser-traileren for One Piece Sesong 2, og som vi mistenkte, kommer den skurkaktige fraksjonen kjent som Baroque Works til å være en massiv del av de kommende episodene. I teaseren ser vi slike som Miss All Sunday AKA Nico Robin, Miss Wednesday, Mr.3 og Mr.5.

Som forklart i traileren, utgjør Baroque Works en liga av snikmordere, hvorav de fleste er ute etter piratenes hoder på et eller annet tidspunkt i historien. Med tanke på alle buene som Baroque Works er involvert i gjennom mangaen og animeen, tviler vi på at Netflix vil dekke alt i sesong 2, men vi kommer til å gå gjennom ganske mye av One Piece's originale innhold.

Drum Kingdom, Whiskey Peak og mer ser ut til å bli dekket i de neste mange episodene, noe som betyr at vi beveger oss i ganske raskt tempo. Hvorvidt vi noen gang vil se live-action-historien ta igjen mangaen og animeen, er imidlertid en helt annen sak.