Barrack Obama og Larry David slår seg sammen for å lære oss amerikansk historie i ny TV-serie

HQ

Vi var mange som sørget da den siste sesongen av Curb Your Enthusiasm ble sendt våren 2024, men nå vet vi hva Larry David skal gjøre neste gang - og det er ikke et prosjekt vi hadde på bingoplanen for 2025. David skal sammen med tidligere president Barack Obama utforske USAs historie i forbindelse med landets 250-årsjubileum.

Tanken er å tilby halvtimes episoder i en historieleksjon som vi antar ikke vil være altfor seriøs. Serien har ennå ingen tittel eller premieredato, men den er produsert av Obamas Higher Ground-selskap, og er skrevet av Larry David sammen med hans mangeårige partner Jeff Schaffer (som også regisserer). Konseptet er oppsummert som følger :

"President og fru Obama ønsket å hedre Amerikas 250-årsjubileum og feire vår nasjons unike historie ved denne spesielle anledningen... Men så ringte Larry David."

Barack Obama selv kommenterer det hele på en spøkefull måte :

"Jeg har sittet rundt bordet med noen av verdens vanskeligste ledere og kjempet med noen av våre mest uløselige problemer. Ingenting har forberedt meg på å jobbe med Larry David."

Vi vil sannsynligvis kunne se serien på HBO Max, ettersom pressemeldingen ble publisert på Warner Bros. Discoverys nettsted, men det er ren spekulasjon fra vår side. Hva synes du om kombinasjonen av Larry David, Barrack Obama, historiske hendelser og satire?