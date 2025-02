Barry Kripke bekreftet for The Big Bang Theory spin-off

HQ

Etter at Young Sheldon ble avsluttet i fjor, er en ny spinoff basert på The Big Bang Theory tilsynelatende under arbeid. Denne ledes av Kevin Sussman (Stuart Bloom), Lauren Lapkus (Denise) og Brian Posehn (Bert Kibbler), som alle spilte tilbakevendende karakterer i den originale serien.

Nå er enda et navn bekreftet, og vi mistenker at denne nyheten vil glede mange fans. Det er den gretne fanfavoritten Barry Kripke, spilt av John Ross Bowie.

Det er verdt å nevne at det fortsatt ikke er helt sikkert at spin-offen blir noe av, til tross for at vi har fått bekreftet noen av skuespillerne, men det faktum at det jobbes med den på denne måten er åpenbart et veldig godt tegn. Hva serien skal hete og når den forventes å ha premiere er ennå ikke kjent, men den forventes å bli sendt på strømmetjenesten Max.