Da jeg kom over Baseus' stand på CES-messen i begynnelsen av året, forventet jeg å finne mest powerbanks, ladere og annet tilbehør på utstillingen. Jeg fant imidlertid ut at Baseus faktisk har utvidet til en rekke andre produkter, inkludert kameraer og lydenheter. Et av produktene som skilte seg ut under min omvisning på Baseus-standen, var Baseus Inspire XH1, som jeg ble fortalt er hodetelefoner som er utviklet i samarbeid med Bose. Hvor gode er Baseus' nyeste flaggskip-hodetelefoner, med et slående utseende, angivelig Bose-lydkvalitet og en rimelig prislapp? Det viste seg at jeg ble positivt overrasket over hva Inspire XH1 har å by på.

Da jeg pakket ut hodetelefonene for første gang, ble jeg glad for å se at det fulgte med et slitesterkt, grått bæreetui som er lite nok til å ta med i en ryggsekk for å holde hodetelefonene trygge. Den er både solid og behagelig å ta på. Selve hodetelefonene imponerte meg med sin utmerkede byggekvalitet, med en følelse av tyngde og jevne bevegelser i de roterende delene. Knappene er også faste å ta på, i stedet for vaklende, ørekoppene er laget av et mykt, men ikke lettknust kunstskinn, og det ytre skallet er laget av en slags sterk plast som føles litt voksaktig å ta på, noe som gir det en veldig premium følelse. Lydkabelen og de medfølgende USB-C til USB-C-kablene er også av god kvalitet, og til sammen føles det som om du holder i et produkt som koster mye mer enn det faktisk gjør.

Designmessig setter jeg også stor pris på utseendet til Inspire XH1. Med myke, avrundede linjer over hele designet, diskrete knapper og glatte ørekopper i skinn, utstråler disse hodetelefonene førsteklasses kvalitet. For denne anmeldelsen mottok jeg den oransje versjonen, offisielt kalt Sunset Coral, og jeg synes denne fargen er den beste av alle tilgjengelige alternativer. Designet og fargen gjør at dette føles like mye som et motetilbehør som en funksjonell enhet, og jeg synes den oransje fargen alene gjør at den skiller seg ut i mengden av konkurrenter som ofte tilbyr langt mer beskjedne utseende.

Min første mulighet til å prøve hodetelefonene og støydempingen var på flyet hjem fra CES-messen. Siden det følger med en aux-kabel, kunne jeg koble dem til underholdningssystemet om bord for å se et par filmer. Jeg nevnte tidligere at hodetelefonene har en følelse av tyngde når det gjelder byggekvaliteten, men de er faktisk veldig lette og enkle å ha på i timevis. Hodetelefonene sitter komfortabelt både på hodet og på ørene, og det er nok plass på innsiden av ørekoppen til at de ikke trykker mot ørene. Jeg merket imidlertid at ørene mine ble varme og føltes litt svette etter en stund, noe som også kan skyldes at det skallede hodet mitt gjør at ørekoppene slutter tett mot hodet mitt. Men alt i alt er komforten i disse hodetelefonene fantastisk.

Når det gjelder lydkvaliteten, ble jeg igjen positivt overrasket over hvor godt disse hodetelefonene fungerer. Når standardinnstillingene er satt til standardkalibreringen, det vil si standardkalibreringen som har Boses godkjenningsstempel, er lyden veldig skarp og klar i alle områder. Det er dype lag med bass, mens mellomtoner og høye toner også er veldig skarpe. Det er en svært balansert lydprofil etter min mening, som best kan karakteriseres som klar og rik på toner. Enten du ser på film eller lytter til musikk, gir 35 mm-høyttaleren en fantastisk klarhet i lyden. Jeg koblet også Inspire XH1 til PlayStation 5-kontrolleren min et par ganger og spilte litt Battlefield 6. Her kunne jeg tydelig oppleve dypere lyder fra eksplosjoner, fottrinn og våpen sammenlignet med mitt vanlige mellomtone-hodesett for gaming. Dessuten kan volumet økes overraskende mye, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Hodetelefonene støtter Dolby Audio, Hi-Res Audio og LDAC, noe som bidrar til bedre lydkvalitet ved bruk av Bluetooth.

Ved hjelp av Baseus-appen kan lyden justeres etter dine preferanser, for eksempel hvis du liker mer bass i musikken. Med mange av disse innstillingene slås imidlertid Bose-kalibreringen automatisk av. Jeg har eksperimentert litt med dette, men jeg synes standardinnstillingen gir den beste lyden totalt sett, ettersom mange av innstillingene påvirker lydklarheten som jeg liker i disse hodetelefonene, så jeg har ikke brukt appen så mye. Når det gjelder støyreduksjon eller ANC, opplevde jeg at den var i stand til å fjerne omtrent 90 prosent av motorlydene under flyturen, og i normale hverdagssituasjoner er den lett i stand til å fjerne de fleste bakgrunnsstøyer, noe som kan sammenlignes med noen av de dyrere ANC-øretelefonene jeg har testet. Jeg er ennå ikke sikker på om ANC-aktivert eller vanlig modus har den beste lydkvaliteten, men det er en merkbar forskjell, og bevissthetsmodusen gjør akkurat det den skal, selv om lydkvaliteten synker mye her.

En annen viktig faktor når du skal velge hodetelefoner, er at Inspire XH1 er annonsert å ha opptil 100 timers batterilevetid. Med Baseus' lange fortid som leverandør av powerbanks, forventet jeg på forhånd at det skulle være hold i disse påstandene, og det viser seg at batterilevetiden til disse hodetelefonene faktisk er fantastisk. Når du slår på hodetelefonene, forteller en stemme deg det nåværende batterinivået. Da jeg først hadde prøvd hodetelefonene, og de hadde holdt på i flere timer, begynte jeg å lure på om det var stemmen eller batteriet det var noe galt med, siden den hele tiden sa at batteriet var fullt. Det var først en gang på flyreisen hjem at batterinivået sank til 90 prosent. Kort sagt er batterilevetiden på denne enheten utmerket og et klart pluss hvis du trenger hodetelefoner som varer så lenge som mulig.

Jeg testet også samtalekvaliteten med den innebygde mikrofonen, som var helt grei, selv om høyere bakgrunnsstøy vil komme gjennom. Jeg tror ikke det er noen spesiell støyreduksjon her, men den er tydelig nok for vanlige telefonsamtaler eller nettmøter. Det er vanskelig å si noe om ladetiden, ettersom jeg bare har hatt behov for å lade den opp en håndfull ganger de siste ukene, og glemte å legge merke til hvor raskt det gikk, men det vitner vel om enhetens utmerkede batterilevetid.

Samlet sett er Baseus Inspire XH1 utmerkede hodetelefoner som helt klart slår over sin egen vekt. Spesielt i Sunset Coral-fargen er dette førsteklasses hodetelefoner med utmerket byggekvalitet og en veldig fin følelse. Den Bose-drevne lyden er fyldig, velbalansert og har en dyp bass, selv om det ikke anbefales å justere lyden ved hjelp av appen til dine egne preferanser, da lydkvaliteten for det meste vil lide. Utmerket batteritid som varer i flere dager, god ANC og en behagelig passform gjør dette til et flott headset å ta med seg på farten. Alt i alt er dette flotte hodetelefoner, som allerede har fått rabatter, og som tilbyr førsteklasses lyd til en mye lavere pris.