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Verdensnyheter

Bashar al-Assad dømt in absentia, fetter dømt til døden i Damaskus

Bassar al-Ashad og åtte andre medlemmer av regimet ble dømt til døden in absentia, med unntak av hans fetter som ble arrestert og var til stede under rettssaken.

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Bashar al-Assad, tidligere president i Syria fra 2000 til 2024, da han ble styrtet og sendt i eksil til Russland, er dømt til døden in absentia av den fjerde straffedomstolen i Damaskus, funnet skyldig i overlagt drap, tortur og forbrytelser mot menneskeheten. Han og åtte andre tjenestemenn i regimet hans, blant annet broren og fetteren hans, ble dømt til døden i den første dommen mot den tidligere syriske presidenten etter den 14 år lange borgerkrigen.

Bashar al-Assads bror ble også dømt; han er også i eksil i Russland, og alle de andre var i eksil bortsett fra fetteren hans, Atef Najib, tidligere sjef for politisk sikkerhet i Deera, som ble arrestert i januar i fjor og skal henrettes for forbrytelser mot menneskeheten, forsettlig drap på barn under 15 år og tortur som førte til døden.

Najib satte i gang den dødelige undertrykkelsen av demonstranter i Deera i april 2011, noe som resulterte i hundrevis av dødsfall og førte til borgerkrigen. Demonstrasjonene startet i 2011 etter at en gruppe tenåringer angivelig ble arrestert og torturert av myndighetene for å ha tegnet regjeringskritisk graffiti; en ødeleggende krig fulgte frem til 2024, og den nye overgangsregjeringen arbeider for å «gi det syriske folket stor lettelse» og bidra til «helbredelsesprosessen», ifølge Al-Jazeera- reporteren Obaida Hitto, som beskrev dette som et historisk øyeblikk for Syria.

«Dette er noe de har ventet lenge på. De ønsker å se at disse menneskene som torturerte barna deres, drev dem fra hjemmene sine og ødela lokalsamfunnene deres, stilles til ansvar for disse forbrytelsene», sa Hitto.

Bashar al-Assad dømt in absentia, fetter dømt til døden i Damaskus
hanohiki / Shutterstock

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