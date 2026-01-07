Basketball Champions League-kamp avbrutt etter at et lag ble stående igjen med bare én spiller på banen

HQ

En kamp i FIBA Basketball Champions League måtte avbrytes fordi ett av lagene bare hadde én spiller på banen. Det var en play-in-kamp for å kvalifisere seg til åttendedelsfinalene mellom Hapoel Netanel Holon fra Israel og Trapani Shark fra Sicilia i Italia.

Det italienske laget, som hadde økonomiske problemer (og til og med poengtrekk) på grunn av administrative uregelmessigheter, hadde bare fem spillere på laget, og to av dem var spillere fra eget land som aldri hadde debutert som profesjonelle.

Etter fem minutter gikk tre spillere av banen, og bare lærlingene var igjen på banen. Utrolig nok fortsatte kampen med Trapani kun med to spillere, men da en av dem pådro seg sin femte personlige foul og ble utvist, ble kampen til slutt avbrutt, og endte 38-5 til Hapoel Holon.

"I henhold til Art. 14.5.4 i BCL-konkurransereglementet skal en klubb som taper en kamp ved forfeit eller ved mislighold i Play-Ins og Play-Offs, tape serien", sa FIBA.

For noen dager siden gikk Trapani Sharks også glipp av en italiensk ligakamp mot Virtus Bologna: ingen møtte opp, og resultatet ble 20-0 til Bologna.

Basketball Champions League, som arrangeres av FIBA Europe, regnes generelt som den tredje største basketballturneringen for klubber i Europa, etter EuroLeague Basketball (privateid og -drevet, der toppklubber som Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid, Barcelona, Maccabi Tel Aviv og Fenerbahce spiller) og sin egen andrelinjeturnering EuroCup. Den har bare vært i gang siden 2016, og ble nylig vunnet av Unicaja Málaga.