Bat-Fam: Sesong 1

Nylig ga Prime Video en ny vri på formelen til Batman ved å presentere en versjon av historien som var skreddersydd for yngre folk. Det var en liten spesialutgave av episoden Merry Little Batman som handlet om hvordan Bruce Wayne ønsket adoptivsønnen Damian velkommen inn i folden som Caped Crusader, alt sammen på et oppdrag for å forpurre noen av Gothams eliteforbrytere. Hvis du er fan av Batman og ikke fikk med deg Merry Little Batman, bør du ikke bekymre deg for mye, for dette er et prosjekt som hovedsakelig er laget for barn, og små barn i tillegg. Du kan gå så langt som å kalle det en "My First" Batman opplevelse.

I november i år er Prime Video tilbake med en utvidelse av dette premisset i form av en fullverdig animert TV-serie kjent som Bat-Fam. Som du kanskje kan forstå, utvides ideen til å omfatte hele Batman -familien og inkluderer også en rekke andre sære individer som Ra's Al Ghul og Man-Bat, men hovedideen om å se Bruce og Damian slå seg sammen for å holde Gothams gater rene for kriminalitet, er fortsatt den samme.

Det er et morsomt premiss som gir de ulike personlighetene i Gotham en rekke unike vinklinger, alt sammen med den tradisjonelle vrien til en barneserie der hver episode forsøker å formidle et kjernebudskap. En episode om Mad Hatter og datteren Sad Hatter forsøker å forklare at man ikke skal dømme en bok etter omslaget, en annen episode om reformerte skurker forsøker å vise at folk kan forandre seg når de får den rette oppmuntringen, og en annen episode der Bruce har hemmeligheter for Damian, viser at man ikke skal skjule informasjon for dem som er viktige for en. Igjen er det en veldig tradisjonell og velkjent barneserie i stil og format, men skjult under Batmans kappe og kåpe.

Når det gjelder hvordan serien nærmer seg Batman -premisset, er det en litt merkelig versjon, ettersom den også bøyer naturen til mange av de store DC-skurkene for å passe til sitt formål, så mye at fans av Dark Knight til tider kan slite med å gjenkjenne sluttproduktet. Men igjen, som nevnt tidligere, er denne serien ikke laget for veteranfans som kjenner hver krik og krok av figuren, den er for unge folk. Og derfor bør du forvente enkle og trygge prestasjoner og dialoger. Ingen av karakterene og måten replikkene deres leveres på er spesielt inspirerende, og Luke Wilsons versjon av Batman er langt fra Kevin Conroys... Yonas Kibreab, som spiller Damian, har likevel mye energi og er uten tvil seriens stjerne, og bør bli en fan-favoritt for de unge som ser de 10 episodene i denne første sesongen.

For å slutte sirkelen: Bat-Fam er en trygg og fornøyelig vri på historien om Batman. Det er den perfekte måten å introdusere de yngste til eventyrene til Gothams største forbryterbekjemper, men vær klar over at det er en klar aldersgruppe denne serien er laget for, ettersom mange barn kanskje vil foretrekke å se den alltid like fantastiske The Animated Series i stedet.

