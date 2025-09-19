Batman #1 blir den mest solgte tegneserien i 2025 på bare to uker

HQ

I skrivende stund er det 20. september i morgen. En ganske normal dag for alle som ikke forfølger Gothams gater om natten, ettersom denne datoen også markerer Batman-dagen. Hva er vel bedre enn å feire med å avsløre at den nye Batman #1-tegneserien har solgt over 500 000 eksemplarer.

Dette ble kunngjort av tegneserieforlaget og plukket opp av The Hollywood Reporter. Batman #1 er en relansering av Batman-historien, komplett med nye innfallsvinkler til den klassiske helten og skurkene hans fra forfatteren Matt Fraction og tegneren Jorge Jiménez. Den ble lansert 3. september og har siden den gang vært utsolgt.

Et nytt opplag er på vei, og forventes å komme i butikk den 15. oktober. Å selge 500 000 eksemplarer høres kanskje ikke så mye ut for folk som ser på de millioner av spill som selges hver uke, men i tegneserieverdenen er det nok til å sikre Batman #1 førsteplassen i tegneseriesalget i 2025, og det er usannsynlig at noe vil vippe den av pinnen.

