nyheter
Batman: Arkham Origins

Batman: Arkham Origins får Hot Toys-behandling

Det er rimelig å si at den mørke ridderen sannsynligvis aldri har sett bedre ut enn dette.

HQ

Når vi snakker om de svært anerkjente Batman: Arkham-spillene, refererer vi ofte til dem som Arkham-trilogien, og Rocksteady Studios selv nevner vanligvis bare Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City og Batman: Arkham Knight. Det er derfor ikke overraskende at mange helt har glemt at det også ble utgitt et fjerde spill i 2013 som het Batman: Arkham Origins.

Det ble utviklet av WB Games Montréal og fikk ganske gode anmeldelser - selv om det ikke helt kunne måle seg med Rocksteadys titler. Ikke engang Warner selv ser ut til å være villige til å anerkjenne denne noe glemte utgivelsen, og derfor er det så oppmuntrende at de endelig er villige til å gi denne tittelen litt kjærlighet.

Sammen med Hot Toys, produsenten av det som sannsynligvis er de mest imponerende samlefigurene på markedet, er det nå kunngjort at Arkham Origins-versjonen av Batman vil bli utgitt som en statue i skala 1/6 med "et nyutviklet maskert hode med to utskiftbare nedre ansiktsskulpturer som viser både hans grublende blikk og besluttsomme, sammenbitte tannuttrykk."

Vi kan i tillegg se frem til et kostyme "trofast gjenskapt i henhold til spillets voluminøse og pansrede, men praktiske design, med en nyutviklet Batsuit med grå og svart helkroppspansring lagvis over en underdrakt på den muskuløse kroppen." Og det blir enda bedre, for pakken inneholder også :

"Et par tunge stridshansker, støvler, et verktøybelte og en kappe med ståltråd kompletterer antrekket hans. Figuren inkluderer også et par Shock Gloves rustningsplater som har gjennomskinnelige blå lyneffekter for å vise deres elektrifiserte innvirkning. Med syv utskiftbare hender, inkludert knyttnever, åpne bevegelser og våpenhender, kan samlere vise ham med dynamiske positurer."

Prislappen er satt til £ 232 / € 267 med planlagt levering i første halvdel av 2027. Hvis dette høres ut som noe for deg, kan du allerede gå over til Sideshow for å forhåndsbestille eksemplaret ditt, lese mer informasjon og sjekke ut flere bilder.

Batman: Arkham Origins
Batman: Arkham OriginsBatman: Arkham OriginsBatman: Arkham Origins
Batman: Arkham Origins

22
Batman: Arkham OriginsScore

Batman: Arkham Origins
ANMELDELSE. Skrevet av Richard Imenes

Alle gode ting er tre påstår et ordtak jeg har plukket opp. Batmans siste sprell tyder på at dette ikke nødvendigvis stemmer i Gotham...

0
Stenger Batman: Arkham Origins-serverne

Stenger Batman: Arkham Origins-serverne
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Det er tre år siden vi fikk et nytt Batman-eventyr til forrige konsollgenerasjon, og det var da Warner Bros slapp Batman: Arkham Origins. Det nådde imidlertid ikke opp...

2
Mr. Freeze dukker opp i Origins 22. april

Mr. Freeze dukker opp i Origins 22. april
NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl

Warner Bros har tidligere lovet et historiebasert tillegg til Batman: Arkham Origins, og nå har de bekreftet at den neste nedlastbare pakken kommer til å hete Cold, Cold...



