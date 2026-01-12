Batman: Arkham Origins får Hot Toys-behandling

HQ

Når vi snakker om de svært anerkjente Batman: Arkham-spillene, refererer vi ofte til dem som Arkham-trilogien, og Rocksteady Studios selv nevner vanligvis bare Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City og Batman: Arkham Knight. Det er derfor ikke overraskende at mange helt har glemt at det også ble utgitt et fjerde spill i 2013 som het Batman: Arkham Origins.

Det ble utviklet av WB Games Montréal og fikk ganske gode anmeldelser - selv om det ikke helt kunne måle seg med Rocksteadys titler. Ikke engang Warner selv ser ut til å være villige til å anerkjenne denne noe glemte utgivelsen, og derfor er det så oppmuntrende at de endelig er villige til å gi denne tittelen litt kjærlighet.

Sammen med Hot Toys, produsenten av det som sannsynligvis er de mest imponerende samlefigurene på markedet, er det nå kunngjort at Arkham Origins-versjonen av Batman vil bli utgitt som en statue i skala 1/6 med "et nyutviklet maskert hode med to utskiftbare nedre ansiktsskulpturer som viser både hans grublende blikk og besluttsomme, sammenbitte tannuttrykk."

Vi kan i tillegg se frem til et kostyme "trofast gjenskapt i henhold til spillets voluminøse og pansrede, men praktiske design, med en nyutviklet Batsuit med grå og svart helkroppspansring lagvis over en underdrakt på den muskuløse kroppen." Og det blir enda bedre, for pakken inneholder også :

"Et par tunge stridshansker, støvler, et verktøybelte og en kappe med ståltråd kompletterer antrekket hans. Figuren inkluderer også et par Shock Gloves rustningsplater som har gjennomskinnelige blå lyneffekter for å vise deres elektrifiserte innvirkning. Med syv utskiftbare hender, inkludert knyttnever, åpne bevegelser og våpenhender, kan samlere vise ham med dynamiske positurer."

Prislappen er satt til £ 232 / € 267 med planlagt levering i første halvdel av 2027. Hvis dette høres ut som noe for deg, kan du allerede gå over til Sideshow for å forhåndsbestille eksemplaret ditt, lese mer informasjon og sjekke ut flere bilder.