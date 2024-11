Batman: Arkham Shadow får New Game+ i januar

HQ

Batman: Arkham Shadow viste seg å være en overraskende vellykket retur til Arkham-serien. Selv om vi aldri trodde vi skulle se flaggermusen lykkes i VR, er det akkurat det Camouflaj klarte å oppnå med denne Arkham-prequel.

Og arbeidet er ikke helt ferdig der, ettersom flere oppdateringer i løpet av de neste månedene er skissert via et innlegg på Meta Quests offisielle sosiale mediekontoer. I november har vi sett forskjellige UX-forbedringer, flere spill over scener og forskjellige feilrettinger, forbedringer osv.

I desember kommer ny lokalisert VO for tysk, fransk, italiensk, spansk (LATAM), spansk (Spania), koreansk og japansk, i tillegg til flere utfordringskart og en karakterfremviser.

Neste år, i januar, vil spillerne få tilgang til New Game+, nye utfordringskart og historieutvidende ettertekster. Så hvis du trodde at det var slutt på å få en treningsøkt ved å slå gorillaer, tok du helt feil. Sjekk ut tankene våre på Batman: Arkham Shadow her.