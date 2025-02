Batman: Arkham Shadow når 1 million spillere

HQ

Det er sjelden vi ser et VR-spill nå et betydelig popularitetsnivå, men den nylige tilbakekomsten til Batman: Arkham-serien har klart å krysse 1 million spillere. Det er i det minste antallet spillere som har klart å oppnå den første prestasjonen i spillet.

Disse dataene kommer fra Twitter / X-kontoen QuestWithMatt, som også viste tallene for Skydance's Behemoth og Metro: Awakening. I underkant av 50 000 personer låste opp den første prestasjonen for Behemoth, og litt over 40 000 låste opp Metro: Awakenings første prestasjon på Quest.

Dette viser hvor populær Batman: Arkham Shadow er, i det minste på Meta Quest. Den mørke ridderens siste utflukt klarte å tjene noen gode anmeldelser (inkludert vår egen), noe som sannsynligvis vil forklare hvorfor den har fått en slik popularitet.