Batman: Arkham Shadow oppfølger bekreftet av stemmeskuespiller

Da Batman: Arkham Shadow først ble avslørt, var det en stor jubel etterfulgt av umiddelbar deflasjon da fansen fant ut at det var et VR-spill. Da det ble lansert og folk elsket det, var de tilbake på Arkham VR-toget, noe som betyr at vi trygt kan snakke om at en oppfølger er bekreftet uten å skjule den i generiske Batman: Arkham-termer.

Som oppdaget av UploadVR, i en samtale med Culture Combine på Fan Expo Chicago 25, bekreftet stemmeskuespilleren Mark Rolston at et annet Batman: Arkham VR-spill ville være på vei. På spørsmål om forskjeller i å jobbe med store IP-er, sa Rolston at "i Blade Runner-spillet var jeg en voiceover, men for Spider-Man gjør jeg fullstendig bevegelsesfangst, stemme og alt ... Samme ting med Batman Arkham Shadow VR-spillet. Vi skal til å starte et nytt av dem. Jeg spiller kommissær Gordon."

Hvis Rolston er i ferd med å begynne å opptre for det nye Batman: Arkham VR-spillet, tviler vi på at det vil bli utgitt ganske snart. Men det er betryggende for fansen å vite at Batman: Arkham-arven fortsetter, selv om det er på en plattform de kanskje ikke hadde forventet. Nå trenger de bare at Rocksteady avduker et nytt Batman-spill, så vil alt virke bra igjen.